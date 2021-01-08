Политолог Безпалько: Россия может объявить беспилотную зону над половиной Украины, если Киев решится применить дроны в Донбассе

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8 января 2021, 15:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитПазл»

Турецкий беспилотник Bayraktar TB2 на Украине, Petro Poroshenko / globallookpress.com

Российская Федерация может объявить беспилотную зону над половиной Украины, если Киев решится на использование дронов в Донбассе. Соответствующую точку зрения в беседе с журналистами высказал некоторое время назад политолог Богдан Безпалько.

По мнению эксперта, украинская сторона не в состоянии повторить успех Азербайджана, которого последний достиг в ходе военного конфликта на территории Нагорного Карабаха. Как отметил Безпалько, если киевское командование решится по примеру Баку применить против подразделений непризнанных ДНР и ЛНР дроны, соседняя Россия может объявить беспилотную зону над половиной Украины и сбивать там все, не исключая боевые самолеты.

Ранее сегодня портал Avia.pro предположил, что Вооруженные силы Украины могут развалиться в случае новых военных неудач в Донбассе.