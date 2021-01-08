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Сайт Avia.pro: в случае новых военных неудач в Донбассе армия Украины может развалиться

, 09:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Сайт Avia.pro: в случае новых военных неудач в Донбассе армия Украины может развалиться
Украинские военные в Донбассе, Sandro Maddalena / globallookpress.com

В случае новых военных неудач в зоне конфликта на территории Донбасса Вооруженные силы Украины могут развалиться. Соответствующая точка зрения высказана в материале, появившемся на страницах российской сетевой прессы.

Портал Avia.pro процитировал украинского политического деятеля Дмитрия Корчинского, заявившего о деморализации ВСУ и провале информационно-пропагандистской кампании Киева против непризнанных ДНР и ЛНР. Основываясь на словах Корчинского, авторы сайта сделали прогноз, согласно которому в случае обострения ситуации в Донбассе армия Украины фактически окажется не в состоянии воевать. Если ВСУ постигнут новые неудачи на поле боя, они могут развалиться, также говорится в публикации Avia.pro.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, отечественный эксперт Василий Дандыкин заявил, что американцы, британцы и турки вооружают Киев для военного противостояния с Российской Федерацией.

ДЦ

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