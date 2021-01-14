Главком ВСУ Хомчак рассказал новые детали инцидента с гибелью украинских морпехов-диверсантов под Горловкой летом 2020-го

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14 января 2021, 21:50 [ «Аргументы Недели» ]

Украинский военнослужащий, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Руслан Хомчак, главнокомандующий Вооруженных сил Украины, поведал новые подробности инцидента с гибелью морпехов-диверсантов из 35-й бригады армии страны летом 2020 года под Горловкой.

По словам Хомчака, процитированного изданием «Русская весна», военнослужащим «никто не давал никаких распоряжений». Как рассказал главком, существовал запрет на то, чтобы «лезть» в «серую зону», которая простреливается противником. Данный запрет нарушили военные Красногрудь, Журавель и еще два матроса, стоявшие на наблюдательном посту.

Руслан Хомчак отметил, что существует предположение, по которому морпехи собирались осуществить в «серой зоне» разведку. Соответствует ли действительности данная версия сказать нельзя, так как диверсантов «среди нас уже нет», констатировал главком ВСУ.

Согласно информации, распространенной Народной милицией ДНР после инцидента под Горловкой, украинские военные подорвались на мине. При этом тогда шла речь о трех погибших, а не о четырех.

Ранее в четверг сообщалось, что Алексей Арестович, спикер киевской делегации на переговорах по Донбассу, заявил о способности Украины остановить РФ и пойти в контратаку в случае широкомасштабного вооруженного конфликта между странами.