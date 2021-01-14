Арестович заявил о способности Украины остановить Россию и пойти в контратаку в случае широкомасштабной войны

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14 января 2021, 21:05 [ «Аргументы Недели» ]

Военный парад в Киеве, Maxym Marusenko / globallookpress.com

Алексей Арестович, спикер киевской делегации на переговорах по урегулированию вооруженного противостояния в Донбассе, ответил на вопрос журналистов о том, сколько продержится Украина в случае широкомасштабной войны с Российской Федерацией. Об этом пишут отечественные интернет-СМИ.

Как информирует издание «Русская весна», Арестович с постановкой заданного ему вопроса не согласился. По словам представителя официального Киева, украинские войска способны остановить российские подразделения и перейти в контратаку.

Если силы РФ «попробуют наступать с юга», то «просто не доедут под ударами нашей артиллерии», заверил Алексей Арестович. Он добавил, что российская сторона «боится» Украину.

Ранее сегодня сообщалось, что Дмитрий Гордон, киевский журналист, предрек Украине «нокдаун» из-за тотального карантина, введенного в стране в связи с распространением коронавируса COVID-19.