Арестович заявил о способности Украины остановить Россию и пойти в контратаку в случае широкомасштабной войны
14 января 2021, 21:05[ «Аргументы Недели» ]
Алексей Арестович, спикер киевской делегации на переговорах по урегулированию вооруженного противостояния в Донбассе, ответил на вопрос журналистов о том, сколько продержится Украина в случае широкомасштабной войны с Российской Федерацией. Об этом пишут отечественные интернет-СМИ.
Как информирует издание «Русская весна», Арестович с постановкой заданного ему вопроса не согласился. По словам представителя официального Киева, украинские войска способны остановить российские подразделения и перейти в контратаку.
Если силы РФ «попробуют наступать с юга», то «просто не доедут под ударами нашей артиллерии», заверил Алексей Арестович. Он добавил, что российская сторона «боится» Украину.
Ранее сегодня сообщалось, что Дмитрий Гордон, киевский журналист, предрек Украине «нокдаун» из-за тотального карантина, введенного в стране в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.