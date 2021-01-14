Журналист Максим Назаров о представленном новом законопроекте о Донбассе: киевские власти «тупо отрезают навсегда часть Украины»

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14 января 2021, 14:44 [ «Аргументы Недели» ]

Пророссийские активисты возле Донецкой администрации весной 2014-го, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Украинский журналист Максим Назаров прокомментировал представленный в бывшей советской республике новый законопроект, касающийся Донбасса. По данному вопросу Назаров высказался в своем Telegram-канале.

В документе, о котором идет речь, перечисляются меры, которые будут реализованы на неподконтрольных ныне Киеву территориях в Донецкой и Луганской областях после их возвращения под украинскую юрисдикцию. Законопроект, в частности, предполагает люстрацию, украинизацию образования и провозглашение национальных дней памяти «агрессии России».

Согласно точке зрения Максима Назарова, киевское руководство не вернет Донецк и Луганск, если будет настаивать на данных и подобных им шагах. Журналист полагает, что с помощью нового документа власти страны «тупо отрезают навсегда часть Украины».

Ранее сегодня сообщалось, что Игорь Стрелков, бывший командир ополченцев самопровозглашенной ДНР, озвучил прогноз, согласно которому в скором будущем может произойти российско-украинское военное столкновение в Донбассе.