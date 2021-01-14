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Стрелков: в скором времени может произойти военное столкновение России и Украины в Донбассе

, 13:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Стрелков: в скором времени может произойти военное столкновение России и Украины в Донбассе
Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

В скором времени может произойти военное столкновение Российской Федерации и Украины на территории Донбасса. С соответствующим прогнозом выступил Игорь Стрелков, бывший командир ополчения непризнанной ДНР.

Согласно точке зрения Стрелкова, ставшего собеседником журналистов интернет-издания URA.RU, вооруженный конфликт между Москвой и Киевом неизбежен. Если Джо Байден, избранный глава Соединенных Штатов, «направит Украину на Россию», столкновение может произойти в скором будущем, отметил экс-командир.

Как сообщалось ранее, отечественный эксперт Виктор Баранец заявил, что в случае наступления Киева в Донбассе Россия сможет «образумить» соседнее государство без перехода границы.

ДЦ

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