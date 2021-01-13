Экс-полковник Баранец: в случае наступления ВСУ в Донбассе Россия сможет «образумить Украину» без перехода границы

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13 января 2021, 22:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

В случае наступления киевских подразделений на непризнанные ДНР и ЛНР Российская Федерация сможет «образумить Украину» без перехода границы. Соответствующую точку зрения озвучил отечественный военный эксперт, бывший полковник Виктор Баранец.

По словам аналитика, на контролируемой Киевом территории в Донбассе в настоящий момент «идет очень странная возня под видом учений». Баранец указал на то, что обычно под прикрытием маневров армию разогревают с целью ее подготовки к наступательной операции.

Согласно мнению экс-полковника, в случае нападения Вооруженных сил Украины на ДНР и ЛНР Москва не останется в стороне. При этом для того, чтобы остановить части ВСУ, российским военным необязательно будет заходить на территорию соседнего государства. Как отметил Виктор Баранец, в распоряжении РФ достаточно средств, чтобы «образумить Украину» без перехода границы.

Ранее в среду сообщалось, что китайское издание Sohu высказало прогноз, по которому возможное вступление Киева в НАТО заложит «мину» на «пороге» России.