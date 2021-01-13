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Под Донецком снайпер уничтожил помощника гранатометчика из 56-й бригады ВСУ

, 16:03 [ «Аргументы Недели» ]

Под Донецком снайпер уничтожил помощника гранатометчика из 56-й бригады ВСУ
Снайпер, Tech. Sgt. Peter Thompson / globallookpress.com

Под Донецком от пули снайпера погиб военнослужащий 56-й бригады Вооруженных сил Украины. Соответствующая информация содержится в материале, появившемся на страницах отечественной сетевой прессы.

Издание «Русская весна» пишет, что инцидент произошел в прошлый понедельник у поселка Пески. Снайпер уничтожил Олега Андриенко, помощника гранатометчика. Согласно сведениям, распространенным пресс-службой соединения, в котором служил Андриенко, его застрелили во время выполнения боевой задачи.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что эксперт Олег Соскин предрек Украине возможную финансово-экономическую катастрофу в текущем году.

ДЦ

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