Аналитик Соскин предрек Украине возможную финансово-экономическую катастрофу в 2021 году

Аргументы Недели → В мире 13+

12 января 2021, 21:44 [ «Аргументы Недели» ]

Флаг Украины, Mykola Miakshykov / globallookpress.com

Эксперт Олег Соскин предрек Украине возможную финансово-экономическую катастрофу в текущем году. По данному вопросу аналитик высказался в беседе с представителями СМИ.

Соскин указал на то, что только за первые две недели прошлого месяца Киев осуществил новых заимствований на сумму 100 млрд гривен под «огромные» проценты — 10-12%, также бывшая советская республика получила кредит от Европейского союза в размере 600 млн евро. Специалист назвал украинское государство банкротом и отметил, что власти просто оттягивают дефолт.

Согласно точке зрения Олега Соскина, 2020-й подготовил все условия для финансово-экономической катастрофы в 2021-м. Эксперт спрогнозировал, что в текущем году страну накроет «девятый вал».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Дмитрий Гордон, киевский журналист, озвучил мнение, по которому досрочный уход Владимира Зеленского с должности главы государства мог бы спровоцировать украинскую катастрофу.