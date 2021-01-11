Дмитрий Гордон: досрочный уход Зеленского с поста президента мог бы привести к украинской катастрофе

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11 января 2021, 15:42 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Украины Владимир Зеленский, Ray Tang / globallookpress.com

Досрочный уход Владимира Зеленского с поста президента мог бы привести к украинской катастрофе. Соответствующую точку зрения на видео, опубликованном на своем YouTube-канале, озвучил Дмитрий Гордон, киевский журналист.

Гордон напомнил, что во втором туре выборов 2019 года Зеленский победил во всех областях Украины, за исключением Львовской. Другого политика, за которого проголосовал бы запад и восток страны, пока не видно, поэтому досрочная отставка действующего президента могла бы привести к катастрофе, полагает журналист. Он опасается, что в случае ухода Владимира Зеленского представители разных оппозиционных течений будут «раздирать» Украину.

Ранее сегодня сообщалось, что Дмитрий Кулеба, руководитель украинского внешнеполитического ведомства, назвал Крым «открытой раной» для России.