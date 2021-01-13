Сайт Sohu: возможное вступление Украины в НАТО заложит «мину» на «пороге» России
13 января 2021, 21:41[ «Аргументы Недели» ]Источник: «ПолитРоссия»
Возможное вхождение Украины в Североатлантический альянс заложит «мину» на «пороге» Российской Федерации. Соответствующий прогноз содержится в публикации, появившейся в китайском сегменте интернета.
Издание Sohu пишет, что Киев не в состоянии без помощи других государств противостоять значительно более сильной РФ, поэтому стремится стать членом НАТО и Евросоюза. Портал напомнил декабрьское заявление украинского МИД, в котором говорится, что бывшая советская республика рассчитывает присоединиться к НАТО в 2030 году.
Если это случится, на «пороге» России будет заложена «мина». Возможное вступление Киева в НАТО создаст угрозу для стабильности РФ, отмечается в материале Sohu, переведенном «ПолитРоссией».
Ранее сегодня сообщалось, что в зоне конфликта в Донбассе снайпер застрелил украинского военного.
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