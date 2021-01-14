Киевский журналист Гордон предрек Украине «нокдаун» из-за тотального карантина

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14 января 2021, 17:26 [ «Аргументы Недели» ]

Флаг Украины, Hennadii Minchenko / globallookpress.com

Украину ждет «нокдаун» из-за тотального карантина, действующего в настоящий момент в бывшей советской республике. С соответствующим прогнозом на видео, размещенном на его YouTube-канале, выступил Дмитрий Гордон, киевский журналист.

По словам Гордона, жесткий локдаун приведет к падению доходов самой незащищенной части населения. Также должен серьезно пострадать малый и средний бизнес.

Журналист добавил, что, несмотря на введенные ограничения, украинцы халатно относятся к ношению масок и соблюдению других мер профилактики коронавируса. Как отметил Дмитрий Гордон, государство должно работать над исправлением этой ситуации. «А закрывать бизнесы – последнее дело», - заявил представитель СМИ.

Ранее в четверг сообщалось, что Игорь Стрелков, экс-глава Минобороны непризнанной ДНР, озвучил точку зрения, согласно которой в скором времени может произойти военное столкновение России и Украины в Донбассе.