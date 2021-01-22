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Народная милиция ДНР понесла потери в ходе атаки морпехов ВСУ на юге Донецкой области

, 11:59 [ «Аргументы Недели» ]

Народная милиция ДНР понесла потери в ходе атаки морпехов ВСУ на юге Донецкой области
Украинские военные в Донбассе, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Народная милиция ДНР понесла потери в ходе атаки морских пехотинцев Вооруженных сил Украины на юге Донецкой области. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Народной милиции.

В пресс-службе проинформировали, что военнослужащие 36-й бригады морской пехоты шесть раз обстреляли территорию ДНР с позиций, расположенных в населенных пунктах Широкино, Пищевик и Гнутово. Огонь, в частности, велся из минометов и гранатометов.

Данная атака привела к ранению двух бойцов Народной милиции, один из них скончался.

Ранее сегодня сообщалось, что в Донбассе снайпер уничтожил украинского морпеха.

ДЦ

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