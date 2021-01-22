В зоне конфликта в Донбассе снайпер уничтожил украинского морпеха

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22 января 2021, 09:27 [ «Аргументы Недели» ]

Снайпер, U.S. Marines / globallookpress.com

В зоне конфликта на территории Донбасса от пули снайпера погиб украинский морской пехотинец. Соответствующую информацию распространила киевская сторона, сообщают отечественные интернет-СМИ.

Издание «Русская весна» пишет, что, согласно имеющимся сведениям, снайпер уничтожил морпеха накануне. Инцидент произошел в районе ответственности киевской группировки «Восток». Других подробностей случившегося не приводится.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, Юрий Грымчак, бывший представитель правительства Украины, допустил, что главу ДНР Дениса Пушилина ждет участь взорванного экс-руководителя республики Александра Захарченко.