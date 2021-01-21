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Украинский экс-замминистра Грымчак допустил, что Пушилина может ждать участь взорванного Захарченко

, 22:26 [ «Аргументы Недели» ]

Украинский экс-замминистра Грымчак допустил, что Пушилина может ждать участь взорванного Захарченко
Глава ДНР Денис Пушилин, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Главу самопровозглашенной ДНР Дениса Пушилина может ждать участь бывшего руководителя республики Александра Захарченко, взорванного в Донецке в августе 2018 года. Соответствующий вариант развития событий допустил Юрий Грымчак, экс-замминистра Украины по вопросам «временно оккупированных территорий».

Грымчак, комментируя слова Пушилина о готовности провести новый референдум о статусе Донбасса, отметил, что Захарченко в свое время объявил о создании Малороссии. Впоследствии политик погиб в результате террористического акта. Украинский экс-замминистра допустил, что нынешнего главу ДНР может ждать такая же судьба, пишет интернет-издание «Новороссия».

Как сообщалось ранее на текущей неделе, эксперт Александр Перенджиев спрогнозировал, что Россия может нанести ракетный удар по Украине в случае ее военного нападения на республики Донбасса.

ДЦ

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