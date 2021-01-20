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Пушилин сообщил о готовности ДНР провести новый референдум о статусе Донбасса

, 07:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Пушилин сообщил о готовности ДНР провести новый референдум о статусе Донбасса
Денис Пушилин, фото: Alexander Rekun, globallookpress.com

ДНР может провести новый референдум о статусе Донбасса. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о готовности провести повторный референдум о самоопределении.

По словам главы республики, это станет подтверждением воли народа Донбасса и сигналом мировому сообществу.
Полпред, глава МИД ДНР Наталья Никонорова ранее предложила членам Совбеза ООН с помощью международно признанного референдума узнать, чего хочет народ Донбасса.

Пушилин пояснил, что факт готовности республики "вновь задействовать механизм прямой демократии, был по сути нашим сигналом мировому сообществу: мы не утратили, а только укрепили нашу веру в свободу, гуманизм и права человека, мы готовы вновь показать наше стремление к тем идеалам и ценностям, ради защиты которых народ выходил на улицы в 2014 году".
Он подчеркнул необходимость обратить внимание мировой общественности на приверженность Донбасса к полному уважению норм и принципов международного права.

Как заявил Пушилин, "для международного сообщества должно быть четко понятно, что монополия Украины на освещение и интерпретацию событий в Донбассе - это нонсенс и даже в определенной степени содействие тем преступлениям, которые осуществляет Киев против жителей Донбасса".

Политик считает, что мировое сообщество в лице ООН должно более тщательно изучить все обстоятельства и ознакомиться с позицией обеих сторон конфликта.

ИЧ

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