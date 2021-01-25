WarGonzo: в зоне операции Украины против ДНР и ЛНР появились турецкие военные специалисты
25 января 2021, 15:20[ «Аргументы Недели» ]
В зоне силовой операции Украины против самопровозглашенных ДНР и ЛНР появились турецкие военные специалисты. Об этом говорится в публикации, размещенной в интернете.
Согласно сведениям, приведенным авторами Telegram-канала WarGonzo, прибывшие в Донбасс турки должны осуществить рекогносцировку и на местности оценить цели, по которым армия Украины рассчитывает применять приобретенные у Анкары беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2. В текущем году Киев должен получить от Турции новую партию данных дронов, отмечается в процитированном посте.
Ранее сегодня сообщалось, что руководитель ЛНР Леонид Пасечник предрек «огромнейшее количество жертв» в случае «сумасшедшей» попытки украинского блицкрига в Донбассе.
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