WarGonzo: в зоне операции Украины против ДНР и ЛНР появились турецкие военные специалисты

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25 января 2021, 15:20 [ «Аргументы Недели» ]

Украинские военные в Донбассе, Sandro Maddalena / globallookpress.com

В зоне силовой операции Украины против самопровозглашенных ДНР и ЛНР появились турецкие военные специалисты. Об этом говорится в публикации, размещенной в интернете.

Согласно сведениям, приведенным авторами Telegram-канала WarGonzo, прибывшие в Донбасс турки должны осуществить рекогносцировку и на местности оценить цели, по которым армия Украины рассчитывает применять приобретенные у Анкары беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2. В текущем году Киев должен получить от Турции новую партию данных дронов, отмечается в процитированном посте.

Ранее сегодня сообщалось, что руководитель ЛНР Леонид Пасечник предрек «огромнейшее количество жертв» в случае «сумасшедшей» попытки украинского блицкрига в Донбассе.