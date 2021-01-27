Сайт Avia.pro: Россия может перебросить в Сирию стратегические бомбардировщики Ту-22М3, способные нести ядерное оружие

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27 января 2021, 09:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Стратегический бомбардировщик, UAC / globallookpress.com

Российская Федерация может перебросить на территорию Сирийской Арабской Республики свои стратегические бомбардировщики Ту-22М3, способные нести ядерное оружие. Такое предположение высказано в публикации СМИ.

Портал Avia.pro напомнил, что несколько лет назад получила распространение информация, согласно которой Ту-22М3 появились на базе РФ в сирийском Хмеймиме, однако это сообщение оказалось ложным. Отмечается, что раньше помехой для размещения бомбардировщиков на объекте являлся тип взлетно-посадочной полосы, которая была не в состоянии обеспечить безопасный подъем в воздух для Ту-22М3 с полной бомбовой нагрузкой. На сегодняшний момент данное препятствие, вероятно, устранено.

Авторы интернет-ресурса полагают, что Россия может перебросить Ту-22М3 в Сирию в скором будущем. Констатируется, что этот шаг станет «весьма достойным ответом» на развертывание авианосных ударных групп в Средиземном море.

Ранее в среду журналисты Avia.pro предположили, что Москва может помочь Дамаску с уничтожением истребителя F-35 в случае нового воздушного удара Израиля по территории арабской республики.