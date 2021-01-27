Avia.pro: Россия может помочь Сирии с уничтожением истребителя F-35 в случае новой атаки Израиля

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27 января 2021, 08:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Зенитно-ракетный комплекс С-300, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация может помочь Сирии с уничтожением истребителя F-35 в случае новой атаки Израиля по территории арабской республики. Соответствующее предположение содержится в материале, появившемся в отечественном сегменте интернета.

Портал Avia.pro пишет, что еврейское государство готовит воздушный удар по Сирии со стороны Голанских высот, вероятно, в налете примут участие произведенные США истребители F-35. Согласно прогнозу, высказанному авторами ресурса, военные РФ не оставят действия Израиля без ответа.

Как отмечается в процитированной публикации, российская сторона может активировать свои средства радиоэлектронного подавления, создав препятствия для F-35, что поможет силам Сирии в их уничтожении. Предсказывается, что если имеющийся на вооружении Дамаска «40-летний» комплекс С-300 собьет истребитель пятого поколения, это станет серьезным ударом по репутации американских самолетов. Подобный поворот событий отвечает интересам Москвы, говорится в материале.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что эксперт Юрий Кнутов озвучил точку зрения, по которой Япония готовится к военному захвату Курильских островов.