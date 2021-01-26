Аналитик Юрий Кнутов: Япония готовится к военному захвату российских Курил

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26 января 2021, 20:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитЭксперт»

Учения японских военных, Yoshio Tsunoda / globallookpress.com

Япония ведет подготовку к военному захвату российских Курильских островов. Соответствующую точку зрения в разговоре с представителями сетевых СМИ высказал отечественный эксперт Юрий Кнутов.

Специалист прокомментировал журналистам новость о том, что Токио в текущем году приступит к развертыванию баз РЭБ против России. По словам Кнутова, у японской стороны имеется сценарий захвата Курил силовым путем. Аналитик отметил, что в настоящий момент восточноазиатское государство готовится к серьезным боевым действиям, поэтому наращивает свой военный потенциал. В частности, в Японии уже есть несколько программ по строительству фрегатов и субмарин.

Если Токио нападет на Россию, системы радиоэлектронной борьбы противника могут помешать ответным действиям Москвы, добавил Юрий Кнутов.

Как сообщалось ранее во вторник, эксперт Виктор Баранец спрогнозировал, что в случае ядерного конфликта с США российские ракеты основательно «вспашут» территорию этой страны от океана до океана.