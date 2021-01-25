Агентство Jiji Press: в 2021 году Япония приступит к развертыванию баз РЭБ против России

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25 января 2021, 12:11 [ «Аргументы Недели» ]

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

В 2021 году Токио приступит к развертыванию баз радиоэлектронной борьбы (РЭБ) против Российской Федерации, а также Китая. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах японских СМИ.

Агентство Jiji Press информирует, что до апреля 2022-го восточноазиатское государство намерено ввести в эксплуатацию семь новых баз РЭБ. Данные объекты будут размещены на Хоккайдо и Окинаве.

В качестве причины ускоренного обустройства баз источники в японском Минобороны, процитированные в публикации Jiji Press, назвали угрозу со стороны Москвы. Констатируется, что последней удалось достичь высокого уровня в области разработки современных средств РЭБ.

Ранее в понедельник сообщалось, что китайский ресурс Sohu счел ракету «Сармат» самой страшной для НАТО российской ракетой.