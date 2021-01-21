Ресурс Sohu: российские корабли могут атаковать Японию ракетами в случае высадки ее десанта на Курилах

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21 января 2021, 21:18 [ «Аргументы Недели» ]

Корабль Тихоокеанского флота РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российские корабли могут атаковать Японию ракетами, если ее десант высадится на Курильских островах. Соответствующий прогноз содержится в материале, размещенном на страницах китайских сетевых СМИ.

Портал Sohu пишет, что Токио не в состоянии завладеть дипломатическими методами Курилами, которые считает своими, поэтому остался единственный вариант – силовое давление на Москву. При этом в процитированной публикации констатируется, что шансы восточноазиатского государства в предполагаемом вооруженном противостоянии с РФ равны нулю.

Отмечается, что в случае высадки военными Токио десанта на островах, он будет уничтожен прежде, чем сумеет прорваться вглубь территории. Затем у островов появится Тихоокеанский флот РФ, который может нанести по Японии удар ракетами, предсказывает Sohu.

Как сообщалось ранее в четверг, в другом материале авторы китайского ресурса написали, что готовящийся ответ Москвы на украинскую водную блокаду Крымского полуострова вызвал ярость в Киеве.