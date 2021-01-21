Sohu: готовящийся ответ России на украинскую водную блокаду Крыма вызвал ярость в Киеве

Аргументы Недели → В мире 13+

21 января 2021, 17:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитРоссия»

Аэрофотоснимок Ялты, Serguei Fomine / globallookpress.com

Готовящийся ответ Российской Федерации на водную блокаду Крыма, организованную Украиной, вызвал ярость в Киеве. Об этом, как сообщают отечественные сетевые СМИ, говорится в публикации, появившейся в китайском интернет-сегменте.

Портал Sohu напоминает, что после вхождения полуострова в состав РФ киевская сторона перекрыла Северо-Крымский канал, по которому регион получал свыше 80% пресной воды. Москва, реагируя на возникшие проблемы со снабжением Крыма, проложила новый водопровод к Севастополю, в настоящий момент идет подготовка к возведению опреснительных станций.

В процитированном материале, пересказанном изданием «ПолитРоссия», отмечается, что готовящийся ответ РФ на водную блокаду вызвал ярость в Киеве. Так, в украинских политических кругах объявили о намерениях помешать созданию установок по превращению морской воды в питьевую.

Как сообщалось ранее в четверг, в другой своей публикации сайт Sohu констатировал, что США не станут воевать с Россией ради «возвращения» Крыма Киеву.