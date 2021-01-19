Портал Sohu: у Японии не осталось шансов завладеть российскими Курильскими островами

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19 января 2021, 17:19 [ «Аргументы Недели» ]

Курильские острова, Aleksey Ivanov/ TV Zvezda / globallookpress.com

У Японии не осталось шансов завладеть российскими Курильскими островами, которые в Токио считают своей территорией. Соответствующая точка зрения высказана в материале, появившемся в китайском сегменте интернета.

Сайт Sohu указывает на то, что ранее японской стороне неоднократно представлялась возможность взять под контроль Курилы. В частности, это было реально во времена заката Советского Союза, однако данный сценарий не реализовался.

В процитированной публикации говорится, что Япония лишилась шансов завладеть островами после прихода к власти в РФ президента Владимира Путина, отстаивающего позицию, согласно которой у страны нет ни сантиметра лишней земли.

Китайский портал напоминает, что в прошлом году Москва разместила на Курилах системы С-300. Тем самым еще раз было обозначено отношение российского руководства к японским притязаниям на острова.

Ранее сегодня ресурс Avia.pro предсказал, что РФ может запустить свои «Цирконы» у берегов Соединенных Штатов, если американцы испытают ракету LRASM над Черным морем.