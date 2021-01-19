Сайт Avia.pro: Россия может запустить «Цирконы» у берегов США, если американцы испытают ракету LRASM над Черным морем
19 января 2021, 16:46[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
Спрогнозирована вероятная реакция Российской Федерации на предполагаемые испытания Соединенными Штатами своей ракеты AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile (LRASM) над Черным морем. Соответствующий материал появился на страницах сетевых СМИ.
Некоторое время назад стало известно, что в Пентагоне рекомендовали протестировать ракету LRASM, применение которой отрабатывалось на учениях в прошлом году для «уничтожения» Черноморского флота РФ, в боевых условиях. Если Вашингтон проведет испытания над Черным морем, то Россия может в ответ запустить гиперзвуковые ракеты «Циркон» у берегов США, полагают авторы сайта Avia.pro.
Ранее сегодня сообщалось, что сербское издание «Политика» объяснило, почему маловероятно вторжение американцев и их союзников по НАТО на территорию Крымского полуострова.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.