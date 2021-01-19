Издание «Политика» объяснило, почему маловероятно вторжение США и их союзников по НАТО в Крым

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19 января 2021, 16:24 [ «Аргументы Недели» ]

Военные учения, US Navy / globallookpress.com

Вторжение Соединенных Штатов и их союзников по Североатлантическому альянсу в российский Крым маловероятно. Такая точка зрения высказана в материале, появившемся на страницах сербских СМИ.

Издание «Политика» пишет, что Вашингтон не настолько силен в военном плане, чтобы в открытую пойти против РФ. Кроме того, американцы осознают, что вооруженное противостояние вдали от своих берегов редко завершается победой.

Также в процитированной публикации отмечается, что США не могут с полной уверенностью полагаться на помощь своих партнеров по НАТО. «Убеждать других присоединиться к военному походу против самого большого государства в мире слишком дорого, и не понятно, к чему это еще приведет», - добавляет «Политика».

Как сообщалось ранее во вторник, эксперт Иван Коновалов заявил, что самопровозглашенная ДНР войдет в состав России, если Москва примет соответствующее решение.