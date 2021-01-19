Эксперт Иван Коновалов: ДНР войдет в состав России, если Москва примет соответствующее решение

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19 января 2021, 14:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитРоссия»

Пророссийские активисты возле Донецкой администрации весной 2014-го, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Самопровозглашенная ДНР войдет в состав Российской Федерации, если Москва примет соответствующее решение. Такую точку зрения озвучил отечественный эксперт Иван Коновалов, пишут интернет-СМИ.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил некоторое время назад, что целью непризнанного государства является присоединение к РФ. Комментируя данное высказывание для журналистов, Коновалов констатировал, что республики Донбасса не могут вернуться под юрисдикцию Украины, власть которой они не принимают. По словам аналитика, российский «вектор» является единственным для Донбасса.

ДНР станет частью России, если Москва примет соответствующее решение, добавил Иван Коновалов.

Ранее сегодня сообщалось, что политолог Евгений Сатановский высказал мнение, по которому без Крыма РФ могла бы проиграть блоку НАТО в вероятной будущей войне.