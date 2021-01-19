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Политолог Сатановский: без Крыма Россия могла бы проиграть НАТО в вероятной будущей войне

, 14:27 [ «Аргументы Недели» ]

Политолог Сатановский: без Крыма Россия могла бы проиграть НАТО в вероятной будущей войне
Аэрофотоснимок Ялты, Serguei Fomine / globallookpress.com

Крымский полуостров важен для обороноспособности Российской Федерации и возможностей страны противостоять Североатлантическому альянсу в вероятной будущей войне. Соответствующую точку зрения высказал Евгений Сатановский, отечественный политолог.

Эксперт, выступивший в эфире радио «Вести FM», рассмотрел вариант, при котором Москва не присоединила бы Крым в 2014 году. По словам Сатановского, без полуострова Россия уступила бы НАТО Черное море и, возможно, проиграла бы вероятную будущую войну с альянсом.

Ранее сегодня сообщалось, что аналитик Александр Перенджиев озвучил прогноз, по которому РФ может нанести ракетный удар по Украине в случае военного нападения Киева на самопровозглашенные республики Донбасса.

ДЦ

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