Политолог Сатановский: без Крыма Россия могла бы проиграть НАТО в вероятной будущей войне
19 января 2021, 14:27[ «Аргументы Недели» ]
Крымский полуостров важен для обороноспособности Российской Федерации и возможностей страны противостоять Североатлантическому альянсу в вероятной будущей войне. Соответствующую точку зрения высказал Евгений Сатановский, отечественный политолог.
Эксперт, выступивший в эфире радио «Вести FM», рассмотрел вариант, при котором Москва не присоединила бы Крым в 2014 году. По словам Сатановского, без полуострова Россия уступила бы НАТО Черное море и, возможно, проиграла бы вероятную будущую войну с альянсом.
Ранее сегодня сообщалось, что аналитик Александр Перенджиев озвучил прогноз, по которому РФ может нанести ракетный удар по Украине в случае военного нападения Киева на самопровозглашенные республики Донбасса.
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