Политолог Сатановский назвал ошибку НАТО при отработке гипотетической ядерной войны против России в Европе
12 января 2021, 08:52[ «Аргументы Недели» ]
Евгений Сатановский, отечественный политолог, назвал ошибку Североатлантического альянса при отработке гипотетической ядерной войны против Российской Федерации в Европе. По данному вопросу эксперт высказался в беседе с журналистами.
Сатановский отметил в эфире радиостанции «Вести FM», что армия Соединенных Штатов недавно провела на территории Германии маневры на случай возможной будущей ядерной войны. По мнению аналитика, ошибка НАТО при осуществлении подобных маневров заключается в том, что они не учитывают ответа со стороны Москвы. Если в случае ядерной атаки альянса по России последняя тоже применит свое оружие массового поражения, Европа будет уничтожена.
Как сообщалось ранее на текущей неделе, китайское издание Sohu высказало точку зрения, согласно которой Москва протестировала в Японском море вооружение фрегата «Маршал Шапошников», чтобы напугать Токио и США.
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