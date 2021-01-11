Sohu: Россия испытала в Японском море оружие «Маршала Шапошникова», чтобы напугать Токио и США
11 января 2021, 18:51[ «Аргументы Недели» ]Источник: «ПолитРоссия»
Российская Федерация провела некоторое время назад учения в Японском море, чтобы напугать Токио и Вашингтон. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах китайской сетевой прессы.
Как информирует «ПолитРоссия», портал Sohu написал, что фрегат «Маршал Шапошников» недавно протестировал свое вооружение в Японском море. Команда судна, в частности, вела учебный огонь из универсальной корабельной артиллерийской установки А-190.
В процитированной публикации отмечается, что данные маневры преследовали несколько целей. Одна из них – напугать Японию и США.
Ранее в понедельник сообщалось, что сайт Sina назвал российский подводный беспилотник «Посейдон» «волшебным оружием», которое могло быть создано для психологического давления на американскую сторону.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.