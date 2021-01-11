Sohu: Россия испытала в Японском море оружие «Маршала Шапошникова», чтобы напугать Токио и США

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11 января 2021, 18:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитРоссия»

Фрегат «Маршал Шапошников», MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация провела некоторое время назад учения в Японском море, чтобы напугать Токио и Вашингтон. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах китайской сетевой прессы.

Как информирует «ПолитРоссия», портал Sohu написал, что фрегат «Маршал Шапошников» недавно протестировал свое вооружение в Японском море. Команда судна, в частности, вела учебный огонь из универсальной корабельной артиллерийской установки А-190.

В процитированной публикации отмечается, что данные маневры преследовали несколько целей. Одна из них – напугать Японию и США.

Ранее в понедельник сообщалось, что сайт Sina назвал российский подводный беспилотник «Посейдон» «волшебным оружием», которое могло быть создано для психологического давления на американскую сторону.