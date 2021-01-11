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Sohu: Россия испытала в Японском море оружие «Маршала Шапошникова», чтобы напугать Токио и США

, 18:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитРоссия»

Sohu: Россия испытала в Японском море оружие «Маршала Шапошникова», чтобы напугать Токио и США
Фрегат «Маршал Шапошников», MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация провела некоторое время назад учения в Японском море, чтобы напугать Токио и Вашингтон. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах китайской сетевой прессы.

Как информирует «ПолитРоссия», портал Sohu написал, что фрегат «Маршал Шапошников» недавно протестировал свое вооружение в Японском море. Команда судна, в частности, вела учебный огонь из универсальной корабельной артиллерийской установки А-190.

В процитированной публикации отмечается, что данные маневры преследовали несколько целей. Одна из них – напугать Японию и США.

Ранее в понедельник сообщалось, что сайт Sina назвал российский подводный беспилотник «Посейдон» «волшебным оружием», которое могло быть создано для психологического давления на американскую сторону.

ДЦ

Общество

Ресурс Sina назвал российский «Посейдон» «волшебным оружием», которое могло быть создано для психологического давления на США

Ресурс Sina назвал российский «Посейдон» «волшебным оружием», которое могло быть создано для психологического давления на США

Подводный беспилотник «Посейдон» является «волшебным оружием», которое могло быть создано для психологического давления на США. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах китайской сетевой прессы.

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