Ресурс Sina назвал российский «Посейдон» «волшебным оружием», которое могло быть создано для психологического давления на США

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11 января 2021, 15:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитРоссия»

Российская подводная лодка, MOD Russia / globallookpress.com

Российский ядерный подводный беспилотник «Посейдон» является «волшебным оружием», которое могло быть создано для психологического давления на Соединенные Штаты. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах китайской сетевой прессы.

Портал Sina пишет, что «волшебный» аппарат может преодолевать тысячи километров под водной поверхностью и нести при этом ядерные заряды. «Посейдон» способен доставить боеголовку прямо к американскому побережью.

При этом констатируется, что скорость беспилотника вряд ли выше 100 узлов. Согласно расчетам авторов китайского ресурса, для того, чтобы приблизиться к своей цели, «Посейдону» потребуется минимум два дня. В условиях современной войны это довольно долго, отмечается в публикации, переведенной изданием «ПолитРоссия».

В Sina высказали предположение, по которому Россия создала «Посейдон», чтобы оказывать психологическое воздействие на США.

Как сообщалось ранее в понедельник, издание Business Insider написало, что Россия и КНР знают способ укротить американские авианосцы.