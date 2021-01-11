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Ресурс Sina назвал российский «Посейдон» «волшебным оружием», которое могло быть создано для психологического давления на США

, 15:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитРоссия»

Ресурс Sina назвал российский «Посейдон» «волшебным оружием», которое могло быть создано для психологического давления на США
Российская подводная лодка, MOD Russia / globallookpress.com

Российский ядерный подводный беспилотник «Посейдон» является «волшебным оружием», которое могло быть создано для психологического давления на Соединенные Штаты. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах китайской сетевой прессы.

Портал Sina пишет, что «волшебный» аппарат может преодолевать тысячи километров под водной поверхностью и нести при этом ядерные заряды. «Посейдон» способен доставить боеголовку прямо к американскому побережью.

При этом констатируется, что скорость беспилотника вряд ли выше 100 узлов. Согласно расчетам авторов китайского ресурса, для того, чтобы приблизиться к своей цели, «Посейдону» потребуется минимум два дня. В условиях современной войны это довольно долго, отмечается в публикации, переведенной изданием «ПолитРоссия».

В Sina высказали предположение, по которому Россия создала «Посейдон», чтобы оказывать психологическое воздействие на США.

Как сообщалось ранее в понедельник, издание Business Insider написало, что Россия и КНР знают способ укротить американские авианосцы.

ДЦ

Общество

Ресурс Sina назвал российский «Посейдон» «волшебным оружием», которое могло быть создано для психологического давления на США

Ресурс Sina назвал российский «Посейдон» «волшебным оружием», которое могло быть создано для психологического давления на США

Подводный беспилотник «Посейдон» является «волшебным оружием», которое могло быть создано для психологического давления на США. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах китайской сетевой прессы.

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