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Издание Business Insider: Россия и Китай знают, как укротить авианосцы США

, 13:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитРоссия»

Издание Business Insider: Россия и Китай знают, как укротить авианосцы США
Американский авианосец, Elliot Schaudt / globallookpress.com

Российская Федерация и Китай знают, как укротить авианосцы, состоящие на вооружении флота Соединенных Штатов. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах зарубежной прессы, пишут отечественные сетевые СМИ.

Как информирует «ПолитРоссия», издание Business Insider напомнило, что в декабре минувшего года Москва осуществила в акватории Белого моря очередной испытательный пуск гиперзвуковой противокорабельной ракеты «Циркон». Китай ранее, летом 2020-го, протестировал свои ракеты DF-21 и DF-26, обладающие максимальной дальностью полета 1 300 и 2 400 миль соответственно.

В процитированной публикации отмечается, что завершение разработки в России и КНР противокорабельного гиперзвукового оружия положит конец периоду безусловного морского доминирования авианосцев США.

Ранее в понедельник ресурс Avia.pro написал, что российские силы могут обстрелять американские корабли в Арктическом регионе, если те войдут в акваторию РФ.

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