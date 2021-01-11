Avia.pro: российские силы могут обстрелять американские корабли в Арктике, если они войдут в акваторию РФ

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11 января 2021, 11:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Российские корабли, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация способна преподать военному флоту Соединенных Штатов «серьезный урок» в Арктическом регионе. Об этом говорится в публикации, появившейся в интернете.

Портал Avia.pro напомнил недавнее высказывание американского министра ВМС Кеннета Брейтуэйта, который отметил, что Вашингтону придется действовать более настойчиво на арктическом направлении с целью оспаривания «притязаний» со стороны РФ.

Авторы ресурса констатировали, что в Арктике на постоянной основе присутствуют отечественные надводные корабли и субмарины. Если суда США войдут в акваторию РФ в данном регионе, они могут быть обстреляны российскими силами, предсказывается в процитированном материале.

Как сообщалось ранее в понедельник, китайское издание Sohu написало, что Москва получила корабли с «Калибрами», способные нанести ассиметричный удар по Штатам.