Avia.pro: российские силы могут обстрелять американские корабли в Арктике, если они войдут в акваторию РФ
11 января 2021, 11:32[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
Российская Федерация способна преподать военному флоту Соединенных Штатов «серьезный урок» в Арктическом регионе. Об этом говорится в публикации, появившейся в интернете.
Портал Avia.pro напомнил недавнее высказывание американского министра ВМС Кеннета Брейтуэйта, который отметил, что Вашингтону придется действовать более настойчиво на арктическом направлении с целью оспаривания «притязаний» со стороны РФ.
Авторы ресурса констатировали, что в Арктике на постоянной основе присутствуют отечественные надводные корабли и субмарины. Если суда США войдут в акваторию РФ в данном регионе, они могут быть обстреляны российскими силами, предсказывается в процитированном материале.
Как сообщалось ранее в понедельник, китайское издание Sohu написало, что Москва получила корабли с «Калибрами», способные нанести ассиметричный удар по Штатам.
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