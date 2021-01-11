Sohu: Россия получила корабли с «Калибрами», способные нанести ассиметричный удар по США
11 января 2021, 10:21[ «Аргументы Недели» ]
Российская Федерация получила оснащенные ракетами «Калибр» корабли, способные нанести ассиметричный удар по Соединенным Штатам. Об этом говорится в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.
Издание Sohu подготовило публикацию, посвященную российским малым ракетным кораблям проекта 22800. Авторы портала констатировали, что, несмотря на свои скромные габариты, данные суда обладают мощным ударным потенциалом.
Главным оружием этих кораблей являются крылатые ракеты «Калибр». Они способны летать на сверхзвуковых скоростях на малых высотах, что позволяет боеприпасам успешно обходить вражеские средства ПВО.
Отмечается, что суда проекта 22800 могут нанести ассиметричный удар по США.
Как сообщалось ранее сегодня, китайский ресурс Sina написал, что Москва превратила подконтрольную ей часть Охотского моря в ловушку для американских военных кораблей.
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