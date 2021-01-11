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Sina: Россия превратила свою часть Охотского моря в ловушку для американских военных кораблей

, 09:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитРоссия»

Sina: Россия превратила свою часть Охотского моря в ловушку для американских военных кораблей
Российская подводная лодка, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация превратила свою часть Охотского моря в ловушку для военных кораблей Соединенных Штатов. Об этом говорится в материале, размещенном в китайском сегменте интернета, пишут отечественные сетевые СМИ.

Как информирует «ПолитРоссия», портал Sina констатировал, что Москва развернула в районе Охотского моря ряд военно-морских и военно-воздушных баз, кроме того, здесь была создана мощная система ПВО. Отмечается, что Вашингтон регулярно отправляет свои корабли в различные морские регионы, зачастую это вызывает большие вопросы. Попытка американских сил прорваться в подконтрольную России акваторию Охотского моря была бы жестко пресечена, предсказал сайт Sina.

Ранее в понедельник сообщалось, что на том же самом китайском ресурсе высказали точку зрения, по которой российскому истребителю Су-57 далеко до передового мирового уровня.

ДЦ

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