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11 января 2021, 08:19 [ «Аргументы Недели» ]

Истребитель Су-57, MOD Russia / globallookpress.com

Созданному в Российской Федерации Су-57, который позиционируется Москвой как истребитель пятого поколения, далеко до передового мирового уровня. Соответствующая точка зрения высказана в материале, появившемся в китайском сегменте интернета.

В публикации, размещенной на портале Sina, говорится, что, судя по всему, внешний облик Су-57 в основных чертах наследует идеям, заложенным в истребитель четвертого поколения Су-27, конструкция фюзеляжа которого особенно слаба. Также, в частности, указывается на то, что, кроме использования деталей из титанового сплава для передней кромки, воздухозаборник Су-57 почти полностью изготовлен на основе традиционной конструкции истребителя третьего поколения.

Как сообщалось ранее, китайское издание Sohu написало, что приобретение Египтом самолетов Су-35 у России опозорило Соединенные Штаты.