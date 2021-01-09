Сайт Sohu: покупка Египтом истребителей Су-35 у России опозорила Соединенные Штаты

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9 января 2021, 18:37 [ «Аргументы Недели» ]

Российские самолеты, MOD Russia / globallookpress.com

Приобретение Каиром истребителей Су-35 у Российской Федерации опозорило Соединенные Штаты. Соответствующая точка зрения высказана в материале, размещенном на страницах китайской интернет-прессы.

Как констатирует портал Sohu, Вашингтон каждый год выделяет довольно большие средства на поддержку своих союзников, в том числе Египта. В процитированной публикации говорится, что Каир получил, в частности, от американской стороны 1,3 млрд долларов.

При этом Египет активно закупается российским вооружением, среди которого присутствуют самолеты Су-35. Их приобретение опозорило США, полагают авторы Sohu. По их мнению, Штаты «получили пощечину», так как Каир покупает истребители на деньги Вашингтона у главного геополитического оппонента американцев.

Ранее сегодня сообщалось, что эксперт Лукаш Визингр озвучил прогноз, согласно которому Москва может опосредованно включиться в вероятную войну между Турцией и Грецией в 2020-х годах.