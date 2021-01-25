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Издание Sohu назвало «Сармат» самой страшной для НАТО ракетой из арсенала России

, 11:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитРоссия»

Издание Sohu назвало «Сармат» самой страшной для НАТО ракетой из арсенала России
Запуск ракеты «Сармат», Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Ракета «Сармат» является самой страшной для Североатлантического альянса ракетой Российской Федерации. Соответствующая оценка данного снаряда содержится в материале, появившемся в китайском интернет-сегменте, пишут отечественные СМИ.

Как информирует «ПолитРоссия», издание Sohu констатировало, что «Сармат» весит свыше двухсот тонн и может нести более 10 тяжелых ядерных боеголовок на дальности до 18 тысяч километров. В процитированной публикации отмечается, что самой страшной в арсенале РФ ракетой «Сармат» делает его способность пролететь над одним из полюсов Земли и прорваться через системы ПРО для осуществления ударов по вражеским целям.

Ранее сегодня сообщалось, что в другой публикации китайского портала была высказана точка зрения, согласно которой подлодки «Борей-А» станут «настоящим кошмаром» для противников России из НАТО.

ДЦ

Общество

Sohu: российские подлодки «Борей-А» станут «настоящим кошмаром» для противников Москвы из НАТО

Sohu: российские подлодки «Борей-А» станут «настоящим кошмаром» для противников Москвы из НАТО

Российские подводные лодки проекта «Борей-А» станут «настоящим кошмаром» для противников Москвы из Североатлантического альянса. Такая точка зрения высказана в публикации, размещенной на страницах СМИ.

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