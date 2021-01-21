Портал Sina: десять российских ракет «Сармат» способны уничтожить всех жителей США
21 января 2021, 09:33[ «Аргументы Недели» ]
Мощность новых российских ракет «Сармат» является беспрецедентной. Соответствующая оценка данного оружия содержится в материале, размещенном в китайском интернет-сегменте.
Автор сайта Sina пишет, основываясь на предоставленных РФ сведениях, что «Сармат» весит порядка ста тонн, боеприпас способен преодолеть не менее десяти тысяч километров. Ракета может нести до шестнадцати боеголовок, в их числе гиперзвуковые.
Удара одного «Сармата» хватит для того, чтобы стереть с лица земли такую страну, как Франция. Десять этих ракет способны уничтожить всех жителей Соединенных Штатов, отмечается в процитированной публикации.
Ранее сегодня отечественный сетевой ресурс Avia.pro предположил, что выдвинувшийся в направлении Черного моря американский корабль «Дональд Кук» может пойти на антироссийскую провокацию.
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