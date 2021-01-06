Sohu: удар новой российской ракеты «Сармат» по США мог бы стать катастрофой для Америки

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6 января 2021, 21:14 [ «Аргументы Недели» ]

Военные учения, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Удар новой российской ракеты «Сармат» по Соединенным Штатам мог бы стать катастрофой для Америки. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах китайской сетевой прессы.

Как пишет сайт Sohu, технические характеристики «Сармата» позволяют данному снаряду достигнуть территории США менее чем за 20 минут, что является феноменальным значением. Вместе со способностью преодолевать системы ПРО это делает ракету практически недосягаемой для противника, констатируется в процитированном материале.

Авторы портала отмечают, что «Сармат» по своей мощи в 1 600 раз превосходит атомную бомбу, взорванную американцами в 1945 году в японском городе Хиросиме. Удар новой российской ракетой мог бы стать катастрофой для Штатов, предсказывает китайское издание.

Ранее в среду ресурс «Репортер» проинформировал, что на Крымском полуострове построят РЛС, которая не имеет аналогов в мире.