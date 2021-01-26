ВКС России приступили к уничтожению обнаруженных тайных объектов джихадистов ИГ в Сирии

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26 января 2021, 19:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Русская весна»

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российские ВКС приступили к уничтожению обнаруженных в Сирии тайных объектов боевиков ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация). Об этом говорится в материале, появившемся на страницах отечественной сетевой прессы.

Как пишет издание «Русская весна», недобитые банды джихадистов продолжают вести свою преступную деятельность на территории арабской республики. Бандиты скрываются в пустынных регионах страны, откуда совершают свои вылазки.

Реагируя на действия исламистов, в Дамаске приняли решение начать крупномасштабную операцию в провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор. ВКС РФ обнаружили и уничтожают в настоящий момент тайные объекты группировки, отмечается в процитированной публикации.

Ранее во вторник сообщалось, что в интернет выложили видео с российским вертолетом Ми-24, выслеживающим боевиков в центральной Сирии.