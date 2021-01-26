ВКС России приступили к уничтожению обнаруженных тайных объектов джихадистов ИГ в Сирии

Российские ВКС приступили к уничтожению обнаруженных в Сирии тайных объектов боевиков ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация). Об этом говорится в материале, появившемся на страницах отечественной сетевой прессы.
Как пишет издание «Русская весна», недобитые банды джихадистов продолжают вести свою преступную деятельность на территории арабской республики. Бандиты скрываются в пустынных регионах страны, откуда совершают свои вылазки.
Реагируя на действия исламистов, в Дамаске приняли решение начать крупномасштабную операцию в провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор. ВКС РФ обнаружили и уничтожают в настоящий момент тайные объекты группировки, отмечается в процитированной публикации.
Ранее во вторник сообщалось, что в интернет выложили видео с российским вертолетом Ми-24, выслеживающим боевиков в центральной Сирии.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.