Сайт Sina: Россия, возможно, начала испытывать в Сирии новейший ударный дрон «Охотник»

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26 января 2021, 09:42 [ «Аргументы Недели» ]

Беспилотник, Olga Sokolova / globallookpress.com

Российская Федерация, возможно, начала испытывать на территории Сирийской Арабской Республики новейший ударный беспилотник «Охотник». Такая версия высказана в материале, размещенном на страницах китайской сетевой прессы.

Портал Sina обратил внимание на выложенные в интернет спутниковые снимки базы РФ в Хмеймиме, которые, как утверждается, были сделаны 21 января. На базе заметили «странный объект», напоминающий своими размерами и формой аппарат «Охотник», отмечается в процитированной публикации. Авторы китайского сайта полагают, что Россия, возможно, начала тестировать в Сирии данный дрон.

Ранее во вторник отечественное издание Avia.pro написало, что российские ПВО впервые сбили в сирийском небе сделанную в США высокоточную стелс-бомбу GBU-39 SDB.