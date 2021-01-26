ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели В мире 13+

Сайт Sina: Россия, возможно, начала испытывать в Сирии новейший ударный дрон «Охотник»

, 09:42 [ «Аргументы Недели» ]

Сайт Sina: Россия, возможно, начала испытывать в Сирии новейший ударный дрон «Охотник»
Беспилотник, Olga Sokolova / globallookpress.com

Российская Федерация, возможно, начала испытывать на территории Сирийской Арабской Республики новейший ударный беспилотник «Охотник». Такая версия высказана в материале, размещенном на страницах китайской сетевой прессы.

Портал Sina обратил внимание на выложенные в интернет спутниковые снимки базы РФ в Хмеймиме, которые, как утверждается, были сделаны 21 января. На базе заметили «странный объект», напоминающий своими размерами и формой аппарат «Охотник», отмечается в процитированной публикации. Авторы китайского сайта полагают, что Россия, возможно, начала тестировать в Сирии данный дрон.

Ранее во вторник отечественное издание Avia.pro написало, что российские ПВО впервые сбили в сирийском небе сделанную в США высокоточную стелс-бомбу GBU-39 SDB.

ДЦ

В мире

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о cамом серьезном падении экономики за 100 лет из-за коронавируса

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о cамом серьезном падении экономики за 100 лет из-за коронавируса

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил о cамом серьезном падении мировой экономики за последние 100 лет из-за падении коронавирусной инфекции COVID-19.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью