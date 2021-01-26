Avia.pro: российские ПВО впервые сбили над Сирией сделанную в США высокоточную стелс-бомбу GBU-39 SDB

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26 января 2021, 09:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», MOD Russia / globallookpress.com

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) впервые сбили в воздушном пространстве Сирийской Арабской Республики изготовленную в Соединенных Штатах высокоточную планирующую стелс-бомбу GBU-39 SDB. Об этом говорится в публикации, появившейся в отечественном сегменте интернета.

Портал Avia.pro информирует, что американский боеприпас выпустили в ходе удара по объектам в провинции Хама, состоявшемся на прошлой неделе, израильские силы. Огонь по GBU-39 SDB велся с территории провинции Тартус, где размещены системы «Панцирь-С» и «Тор», отмечается в процитированном материале.

Ранее во вторник сообщалось, что военных РФ ввели в сирийский город Камышлы из-за вспыхнувших там боестолкновений.