Портал Avia.pro: боевики «Аль-Каиды» атаковали 1 января объект армии России на севере Сирии

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25 января 2021, 21:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Вооруженный человек, Ammar Safarjalani / globallookpress.com

Боевики «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещенная в РФ) 1 января текущего года атаковали объект армии России на севере Сирийской Арабской Республики. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах отечественной сетевой прессы.

Сайт Avia.pro информирует, ссылаясь на выложенные в интернет видеоматериалы, что нападению подвергся объект в окрестностях населенного пункта Тель Самин. Сначала джихадисты осуществили обстрел позиций военных РФ, затем произошел мощный взрыв, отмечается в процитированной публикации. О вероятных потерях в результате данного инцидента российская сторона не сообщала.

Ранее сегодня ресурс «Репортер» написал, что армия РФ, возможно, начала атаковать протурецких боевиков в Сирии своими новейшими беспилотниками «Орион».