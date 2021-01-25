Издание «Репортер»: Россия, возможно, начала атаковать протурецких боевиков в Сирии новейшими дронами «Орион»
25 января 2021, 16:01[ «Аргументы Недели» ]Источник: «Репортер»
Российская Федерация, возможно, начала наносить удары по протурецким боевикам в Сирии с помощью своих новейших беспилотников «Орион». Такая версия высказана в публикации, размещенной на страницах отечественной сетевой прессы.
Издание «Репортер» информирует, что некоторое время назад недалеко от сирийского города Аль-Баб неизвестные дроны атаковали поддерживаемые Анкарой подразделения в районе Тархин. По всей видимости, против джихадистов применили «Орионы», отмечает портал.
Как указывается в процитированном материале, об использовании российских аппаратов в арабской республике писали «местные СМИ».
Ранее авторы «Репортера» предположили, что Москва может готовиться в Сирии к масштабному противостоянию с Турцией.
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