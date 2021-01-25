«Репортер»: Россия может готовиться в Сирии к масштабному противостоянию с Турцией

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25 января 2021, 12:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Репортер»

Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация может готовиться к масштабному противостоянию с Турцией на территории Сирийской Арабской Республики. Соответствующее предположение содержится в материале, появившемся на страницах отечественной сетевой прессы.

Как пишет издание «Репортер», размещенные в интернете спутниковые изображения свидетельствуют о том, что РФ продолжает увеличивать длину взлетно-посадочной полосы на авиабазе Хмеймим. Это обусловлено необходимостью применения тяжелой бомбардировочной авиации, отмечается в процитированной публикации.

Согласно сведениям зарубежных источников, российские ВКС ежедневно наносят удары по боевикам в нескольких сирийских регионах. Также имеется информация, по которой на базу РФ в Камышлы на борту самолетов Ил-76 прибыла дополнительная техника.

Версия, высказанная в материале, гласит, что действия российской стороны, вероятно, свидетельствуют о подготовке к масштабному противостоянию с Турцией, которая оказывает поддержку ряду вооруженных формирований, воюющих в Сирии.

Ранее в понедельник сообщалось, что Япония приступит в текущем году к развертыванию баз РЭБ против России.