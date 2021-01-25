Avia.pro: Россия перебросила на базу в Камышлы дополнительные средства ПВО в ожидании возможной атаки Турции на севере Сирии
25 января 2021, 09:10[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
Российская Федерация перебросила на территорию своей вертолетной базы в сирийском городе Камышлы дополнительные средства ПВО и бронетехнику в ожидании возможной атаки Турции в северной части арабской республики. Об этом говорится в материале, появившемся в отечественном сегменте интернета.
Портал Avia.pro пишет, что переброска дополнительных сил на объект была зафиксирована с помощью космических спутников.
Авторы ресурса полагают, что армия Турции, а также поддерживаемые Анкарой джихадисты могут осуществить новые атаки на севере Сирии.
Ранее сегодня сообщалось, что эксперт Виктор Баранец обозначил цели ядерных ракет России на территории США в случае военного противостояния.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.