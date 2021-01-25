ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели В мире 13+

Avia.pro: Россия перебросила на базу в Камышлы дополнительные средства ПВО в ожидании возможной атаки Турции на севере Сирии

, 09:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Avia.pro: Россия перебросила на базу в Камышлы дополнительные средства ПВО в ожидании возможной атаки Турции на севере Сирии
Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация перебросила на территорию своей вертолетной базы в сирийском городе Камышлы дополнительные средства ПВО и бронетехнику в ожидании возможной атаки Турции в северной части арабской республики. Об этом говорится в материале, появившемся в отечественном сегменте интернета.

Портал Avia.pro пишет, что переброска дополнительных сил на объект была зафиксирована с помощью космических спутников.

Авторы ресурса полагают, что армия Турции, а также поддерживаемые Анкарой джихадисты могут осуществить новые атаки на севере Сирии.

Ранее сегодня сообщалось, что эксперт Виктор Баранец обозначил цели ядерных ракет России на территории США в случае военного противостояния.

ДЦ

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью