Издание «Репортер»: армии России и США одновременно стягивают крупные силы в один регион Сирии
22 января 2021, 14:38[ «Аргументы Недели» ]Источник: «Репортер»
Армии Российской Федерации и Соединенных Штатов одновременно стягивают крупные силы в один регион Сирии. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах отечественных сетевых СМИ.
Издание «Репортер» информирует, ссылаясь на зарубежные источники, что американский военный конвой вошел в провинцию Эль-Хасака из соседнего Ирака. В составе данного конвоя сорок грузовиков и единиц бронетехники, их сопровождают вертолеты.
Одновременно в Эль-Хасаку направляются подразделения РФ для усиления присутствия российской стороны к востоку от реки Евфрат. Среди перебрасываемых сил тяжелая военная техника, отмечается в процитированном материале.
Ранее в пятницу ресурс Avia.pro написал, что армии РФ и Сирии могут полностью разгромить поддерживаемых Турцией джихадистов в случае наступления боевиков на севере арабской республики.
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