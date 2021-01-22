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Издание «Репортер»: армии России и США одновременно стягивают крупные силы в один регион Сирии

, 14:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Репортер»

Издание «Репортер»: армии России и США одновременно стягивают крупные силы в один регион Сирии
Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Армии Российской Федерации и Соединенных Штатов одновременно стягивают крупные силы в один регион Сирии. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах отечественных сетевых СМИ.

Издание «Репортер» информирует, ссылаясь на зарубежные источники, что американский военный конвой вошел в провинцию Эль-Хасака из соседнего Ирака. В составе данного конвоя сорок грузовиков и единиц бронетехники, их сопровождают вертолеты.

Одновременно в Эль-Хасаку направляются подразделения РФ для усиления присутствия российской стороны к востоку от реки Евфрат. Среди перебрасываемых сил тяжелая военная техника, отмечается в процитированном материале.

Ранее в пятницу ресурс Avia.pro написал, что армии РФ и Сирии могут полностью разгромить поддерживаемых Турцией джихадистов в случае наступления боевиков на севере арабской республики.

ДЦ

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Издание «Репортер»: армии России и США одновременно стягивают крупные силы в один регион Сирии

Источник: армии России и США одновременно стягивают крупные силы в один регион Сирии

Армии Российской Федерации и Соединенных Штатов одновременно стягивают крупные силы в один регион Сирии. Об этом рассказывается в публикации, размещенной на страницах отечественных сетевых СМИ.

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