«Репортер»: армия России наносит воздушные удары по джихадистам в центральной Сирии и перебрасывает силы на север республики

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21 января 2021, 21:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Репортер»

Российские военные в Сирии, Kremlin Pool / globallookpress.com

Армия Российской Федерации наносит воздушные удары по джихадистам в центральной части Сирии и перебрасывает силы на север Арабской республики. Об этом рассказывается в публикации, появившейся на страницах отечественной сетевой прессы.

Ресурс «Репортер» информирует, ссылаясь на зарубежные источники, что ВКС РФ продолжают атаковать боевиков ИГ (запрещенная в России террористическая организация) в пустынной местности трех провинций – Хомс, Хамы и Эр-Ракки.

Также военная полиция РФ в настоящий момент осуществляет переброску дополнительных сил в провинцию Эль-Хасака, где действуют поддерживаемые Анкарой вооруженные формирования. Россияне будут следить за соблюдением режима прекращения огня.

Ранее сегодня сообщалось, что в интернет выложили видео из района ракетного удара истребителя ВКС РФ по протурецким джихадистам в Идлибе.