«Репортер»: армия России наносит воздушные удары по джихадистам в центральной Сирии и перебрасывает силы на север республики
21 января 2021, 21:41[ «Аргументы Недели» ]Источник: «Репортер»
Армия Российской Федерации наносит воздушные удары по джихадистам в центральной части Сирии и перебрасывает силы на север Арабской республики. Об этом рассказывается в публикации, появившейся на страницах отечественной сетевой прессы.
Ресурс «Репортер» информирует, ссылаясь на зарубежные источники, что ВКС РФ продолжают атаковать боевиков ИГ (запрещенная в России террористическая организация) в пустынной местности трех провинций – Хомс, Хамы и Эр-Ракки.
Также военная полиция РФ в настоящий момент осуществляет переброску дополнительных сил в провинцию Эль-Хасака, где действуют поддерживаемые Анкарой вооруженные формирования. Россияне будут следить за соблюдением режима прекращения огня.
Ранее сегодня сообщалось, что в интернет выложили видео из района ракетного удара истребителя ВКС РФ по протурецким джихадистам в Идлибе.
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