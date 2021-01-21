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Появилось видео из района ракетного удара истребителя ВКС РФ по протурецким джихадистам в сирийском Идлибе

, 16:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Avia.pro

Появилось видео из района ракетного удара истребителя ВКС РФ по протурецким джихадистам в сирийском Идлибе
Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Появилось видео, сделанное в районе ракетного удара истребителя российских ВКС по протурецким боевикам в сирийской провинции Идлиб. Данный ролик доступен в настоящий момент для просмотра в Twitter.

Согласно информации, приведенной порталом Avia.pro, самолет атаковал поддерживаемых Анкарой джихадистов сегодня утром. Истребитель ударил по участку, где, по предварительный сведениям, могли находиться до тридцати-сорока боевиков, наблюдательный пункт и укрепления.

Ранее в четверг тот же самый ресурс написал, что американские военнослужащие по ошибке в течение двух лет сканировали в Сирии и Крыму частоты систем С-300 вместо С-400.

ДЦ

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